الجزائر تعرب عن أسفها بسبب انسحاب مالي من اتفاق السلم والمصالحة مع حركات الأزواد

أعلنت الجزائر، الجمعة ، في بيانٍ لها عن “أسفها الكبير” لإعلان السلطات الانتقالية في مالي انسحابها من اتفاق السلم والمصالحة، الموقع مع حركات الأزواد عام 2015.

جاء هذا البيان ، عقب إعلان المتحدث باسم الحكومة في مالي العقيد عبد الله مايغا، عبر التلفزيون الرسمي، الخميس، إنهاء الاتفاق بشكل فوري بسبب ما قال إنه “تغير في موقف بعض مجموعات (حركات انفصالية) الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة”.

وقالت الخارجية، أن الجزائر تشعر بأسف كبير وانشغال عميق، انسحاب السلطات المالية من اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”.

وأضاف البيان، أن “الجزائر تود أن تشير إلى خطورة القرار على دولة مالي بحد ذاتها، وعلى المنطقة التي تطمح للأمن والاستقرار، وأيضا بالنسبة للمجموعة الدولية التي وضعت ثقلها وإمكانيات كبيرة من أجل مساعدة مالي على استعادة الاستقرار عبر المصالحة الوطنية”.