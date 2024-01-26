الأمم المتحدة اعتبرتها أداة تعذيب.. ولاية أمريكية تستخدم “النيتروجين” للمرة الأولى في تنفيذ حكم الإعدام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعدمت ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، شخص مدانا بالقتل مستخدمة غاز النيتروجين، في سابقة في البلاد اعتبرتها الأمم المتحدة أنها قد ترقى إلى التعذيب.

وأُعلنت وفاة كينيث يوجين سميث، وفق ما أعلن النائب العام في الولاية ستيف مارشال، والذي قال: “تحققت العدالة، تم الليلة إعدام كينيث سميث بسبب العمل الشائن الذي ارتكبه قبل أكثر من 35 عاما”.

وحُكم على سميث (58 عاما) بالإعدام قبل أكثر من ثلاثة عقود بعدما دين بقتل زوجة قس عام 1988 كقاتل مأجور، وتم تنفيذ الحكم في سجن هولمان في آتمور بولاية ألاباما باستخدام الخنق بواسطة النيتروجين والذي يقوم على ضخ الغاز في قناع ما يؤدي إلى خنق المدان.

وذكرت موقع AL.com الإخباري، نقلا عن شهود من الإعلاميين أن المحكوم “بدأ يتلوى ويتخبط لنحو دقيقتين إلى أربع، أعقبتها حوالى خمس دقائق من اللهثان.

وقال مفوض إدارة السجون جون هام، إن سميث بدا وكأنه يحبس أنفاسه لأطول وقت ممكن، لكن كانت هناك “حركة لاإرادية” ولهثان، وفتحت الستارة فوق غرفة الشهود من الإعلاميين، فيما أعلنت وفاة سميث بعد أقل من 35 دقيقة على ذلك.

من جانبه أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن أسفه العميق لتنفيذ الإعدام.

وجاء في بيان صدر عنه أن “أسلوب الخنق بوساطة غاز النيتروجين هذا، الجديد وغير المختبر من قبل، قد يرقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة”.

كما وصفها المدير التنفيذي لمركز معلومات عقوبات الإعدام روبن ماهر بـ”وسيلة إعدام لم يسبق اختبارها وغير مثبتة، ولم يسبق أن استُخدمت من قبل لإعدام أي شخص في الولايات المتحدة، أو في العالم بحسب علمنا”.

وكان سميث خضع إلى محاولة إعدام فاشلة في نوفمبر 2022 عندما لم يتمكن مسؤولو السجن من تحديد الخطوط الوريدية لإعدامه بحقنة قاتلة، وكانت آخر كلمات سميث: “تسببت ألاباما الليلة بإرجاع البشرية خطوة إلى الوراء.. أغادر بحب وسلام ونور..

أحبكم.. أشكركم على الدعم.. أحبكم جميعا”.

يذكر أن آخر عملية إعدام في الولايات المتحدة تمت باستخدام الغاز كانت عام 1999 عندما أُعدم شخص مدان بالقتل بواسطة غاز سيانيد الهيدروجين، ونفذت الولايات المتحدة 24 عملية إعدام عام 2023، جميعها بالحقن القاتلة.

وتعد ألاباما واحدة من ثلاث ولايات أمريكية وافقت على استخدام الخنق بالنيتروجين كوسيلة إعدام، إلى جانب أوكلاهوما وميسيسيبي، ورغم أنه لم يسبق استخدام غاز النيتروجين لإعدام البشر في الولايات المتحدة، إلا أنه يستخدم أحيانا في قتل الحيوانات.