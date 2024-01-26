استقرار نسبي في حالة الطقس بليبيا مع احتمال هطول أمطار على الساحل

أخبار ليبيا 24

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث استقرار نسبي، في حالة الطقس بليبيا، اليوم الجمعة، واليومين القادمين، مع احتمال هطول أمطار على الساحل.

وقال المركز، في نشرته: إن “امتداد مرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا يعمل على استقرار نسبي في حالة الطقس هذا اليوم واليومين القادمين”.

وأضاف: أن “درجات الحرارة القصوى تميل للاعتدال النسبي على أغلب مناطق ليبيا”، مشيرًا إلى حدوث تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الشمال.

وتتراوح، درجات الحرارة القصوى في ليبيا، اليوم، ما بين 16 و22 درجة مئوية.

وقال مركز الأرصاد: إن هناك “احتمال لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تشمل بعض مناطق الدواخل يوم الأحد”.