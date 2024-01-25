وزارة الصحة الفلسطينية: 20 شهيد وأكثر من 150 مصاب في قصف اسرائيلي جنوبي غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، استشهاد 20 مواطن فلسطينى ، وإصابة أكثر من 150 جراء قصفٍ اسرائيلي في مفترق دوار الكويت الذي توزع فيه المساعدات جنوبي غزة .

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب، أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة .

وأوضح أن هذه “المجزرة أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين”.

وبيّن أن عدد الضحايا “مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت لمجمع الشفاء الطبي بغزة، والذي يفتقر للإمكانيات الطبية”.