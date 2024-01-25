منها الجبل الأخضر.. هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أغلب مناطق الشمال

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر أغلب مناطق ليبيا بمقدمة مرتفع جوي يعمل على استقرار تدريجي في حالة الطقس خلال اليومين القادمين حيث تميل درجات الحرارة القصوى للاعتدال على أغلب المناطق.

فيما توقع المركز تكاثر للسحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال واحتمال سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر.

وتتأثر أغلب مناطق الشمال بامتداد لمنخفض جوي يتمركز شرق المتوسط مصحوب برياح نشطة خاصة على مناطق الشمال الشرقي وهطول أمطار جيدة إلى غزيرة على المناطق الممتدة من سرت إلى بعض مناطق الجبل الأخضر وجنوبه تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تسبب في تجمع المياه في الاماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية .