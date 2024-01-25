مفوضية الانتخابات تؤكد تواصلها مع المواطنين بخصوص انتخابات مجالس البلديات

أكد المكتب الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن مكتب التواصل بالمفوضية يعمل بشكل متواصل على استقبال استفسارات المواطنين حول الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية.

وأوضح المكتب ، أن مركز التواصل يقدم المساعدة للمواطنين فيما يتعلق بربط رقم الهاتف بالرقم الوطني للتسجيل في منظومة تسجيل الناخبين، وأنه يستقبل مكالمات المواطنين من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة 11 صباحًا وحتى 6 مساءً، على الخط الهاتفي المجاني 1441، وخصص الرقمين الهاتفيين 0945001441 / 0945011441 للمكالمات المرئية للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشار إلى ان المركز يسعى لتوفير المعلومات الضرورية وتقديم الدعم الفني لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وفعال من خلال فريق متخصص من الموظفين المدربين على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.