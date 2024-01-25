مشددًا على رفع وتيرة الإنجاز..حفتر وحماد يجريان جولة تفقدية في مدينة درنة 

25 يناير، 2024 10:35 م
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أخبارليبيا24 

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، رفقة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد جولة تفقدية في مدينة درنة. 

وتفقد حفتر خلال الزيارة على مشاريع الإعمار في المدينة التي يُنفذها صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المُتضررة. 

وشملت الجولة المرور على طرق وشوارع المدينة إضافة إلى زيارته لمواقع العمل داخل جامعة الفتايح والعمارات الصينية، وموقع إنشاء العمارات السكنية الجديدة. 

وأكد حفتر على ضرورة حلحلة مشاكل طلبة الجامعة وإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها. 

وشدد على ضرورة العمل لرفع وتيرة الإنجاز في عمليات البناء والصيانة والإعمار لإتمامها في وقتها المُحدد طبقاً للمواصفات الحديثة حتى تعود الحياة إلى درنة وينعم أهلها بالاستقرار. 

25 يناير، 2024 10:35 م
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