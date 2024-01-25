لصرف أكثر من مليوني دينار.. النائب العام يحبس رئيسًا سابقاً للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون 

أخبار ليبيا 24

أكد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق تأمر بحبس رئيس سابق للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون لصرفه مليونين ومائتي ألف دينار.

وأضاف المكتب أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، نظر مجالات تقارير فحص عقد صيانة مقر معهد جمال الدين الميلادي التابع للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون.

وأوضح المكتب أن المحقق كشف إساءة المسؤول لسلطات الوظيفة الموكلة إليه؛ لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره؛ بتعمده صرف مليونين ومائتي ألف دينار لمصلحة أداة التنفيذ المتعاقد معها، رغم انتفاء تنفذ الأعمال محل التعاقد.

وأفاد المكتب أنه تسبب بفعله في إلحاق ضرر بالمال العام؛ وأسهم في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي.

وكشف مكتب النائب العام أنه بذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم حبساً احتياطياً.