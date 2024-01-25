ضبط أحد المتورطين في قضية خطف وقتل شرطي بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على أحد المتورطين في قضية خطف وقتل أحد أعضاء هيئة الشرطة العاملين بمركز شرطة الحي الصناعي عام 2014.

وقال مكتب الإعلام الأمني بالمديرية في له، إن أعضاء التحري بقسم التوثيق والمعلومات والتحري تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتورطين في مقتل أحد أعضاء هيئة الشرطة، وذلك عندما أقدمت مجموعة مسلحة على خطفه وتعذيبه وقتله.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، أنه تم التعرف على أفراد التشكيل العصابي، وبتظافر جهود رجال الأجهزة الأمنية العاملة بطرابلس تم القاء القبض على عدد اثنين منهم خلال العام 2017، وتمكن مكتب البحث الجنائي من ضبط المتهم الثالث في نفس العام، وبتاريخ 21 يناير الجاري تمكن قسم التوثيق والمعلومات والتحري من ضبط والقبض على المتهم الرابع، و تم الاستدلال معه داخل مركز شرطة الحي الصناعي واعترف بما نسب إليه.

وأوضحت المديرية أنه تم إحالته إلى النيابة بتهمة الخطف والتعذيب والقتل، والتي بدروها أمرت بإيداعه السجن.