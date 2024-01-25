حفتر: لن نتهاون في حماية المواطن الليبي بالداخل والخارج

أخبار ليبيا 24

أكد، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، أن القيادة العامة، لن تتهاون في حماية المواطن الليبي، بالداخل والخارج.

جاء ذلك، خلال استقباله رئيس مجلس حكماء ترهونة، رفقة الصيادين الليبيين، الذين كانوا محتجزين، في جمهورية النيجر، وأطلق سراحهم، بجهود من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال حفتر: “لن يغمض لنا جفن، حتى نطمئن على أمن وسلامة، كافة المواطنين، في الداخل والخارج.. حماية المواطن الليبي، من أولويات القيادة العامة، ولن تتهاون في الحفاظ عليها”.

وأمس الأربعاء، وصل ثلاثة صيّادين ليبيين، كانوا محتجزين في النيجر إلى ليبيا، على متن طائرة خاصة، تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقالت، شعبة الإعلام الحربي للجيش، إن عملية إطلاق سراح الصيادين، جاءت تنفيذّا لتعليمات، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الصادرة بشأن متابعة، أوضاع كافة المواطنين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، داخل وخارج أراضي الوطن.