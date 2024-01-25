“تكالة” يبحث المقترحات البديلة في حال فشل مبادرة المبعوث الأممي

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رفقة النائب الأول مسعود اعبيد، ورئيس لجنة التواصل الليبية الأمريكية محمد إمعزب، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشمال أفريقيا جوشوا هاريس، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشاردنورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي جريمي بيرندت.

وناقش اللقاء مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بشأن دعوته للطاولة الخماسية لأحداث توافق سياسي يساهم في حل الأزمة الليبية، وإنعاش المسار الديمقراطي وصولا للعملية الانتخابية المؤجلة، وبحث المقترحات البديلة في حال فشل المبادرة.

وأكد تكالة على التزام المجلس بالاتفاقات السياسية ومخرجاتها، وأنه وافق منذ البداية على الجلوس إلى طاولة الحوار وأنه يدعم الجهود الرامية للوصول لمصالحة وطنية شاملة وعادلة، وإصدار قوانين انتخابية يتوافق عليها الجميع قانونياً وسياسياً.