تكالة والدبيبة يؤكدان على دعم جهود باتيلي للوصول إلى الانتخابات 

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وشدد الطرفان خلال اللقاء اليوم الخميس، على ضرورة قبول دعوة باتيلي لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية ينطلق من الثوابت الوطنية.

وتطرق تكالة والدبيبة إلى مبادرة المبعوث الأممي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر ونبذ الخلاف ودعم جهود المصالحة الوطنية.

واستعرض الجانبان تمهيد الطريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع تأسيسا على الإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية لتحقيق الانتخابات.