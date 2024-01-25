تقرير دولي: إعادة إعمار المناطق التي تضررت من دانيال تحتاج “1.8” مليار دولار

أخبار ليبيا 24

قدر تقرير دولي صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، التكلفة التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الشرقية، بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.

وقال التقرير الذي نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، إن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق البلاد في سبتمبر الماضي تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار.

وأكد التقرير أن عدد المتضررين من كارثة “دانيال” وصل قرابة 1.5 مليون شخص – ما يعادل 22% من سكان ليبيا

وقدم التقرير تقييما للأضرار والخسائر التي سببها الإعصار، وكذلك احتياجات التعافي في جميع قطاعات الاقتصاد الليبي تقريبًا.

وخلص التقرير إلى أن الأثر الأكبر كان على قطاعات الإسكان والبيئة والتراث الثقافي، وكذلك قطاعي النقل والمياه.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان تضرر بشدة، حيث تعرض ما يُقدر بأكثر من 18,500 وحدة سكنية للدمار أو الضرر الجزئي، أي ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في البلاد.

وتشير التقديرات التي إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، سيتم تخصيصها للبنية التحتية، كما أن الإسكان سيشكل المكون الأكبر منها.

ويشير التقرير إلى أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات والخسائر الاقتصادية التي أعقبتها، وتُقدر بنحو 1.03 مليار دولار والخسائر بنحو 0.62 مليار دولار.

ويمثل إجمالي الأضرار والخسائر البالغ 1.65 مليار دولار 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في عام 2022.