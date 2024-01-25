تركيا وجنوب أفريقيا تبحثان الأوضاع في قطاع غزة

في اتصالٍ هاتفي ، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع، نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين بلديهما وقضايا إقليمية ودولية.

وأعرب أردوغان عن ترحيبه بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبتها على جريمة “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مسار الدعوى في المحكمة، التي تصدر غدا الجمعة، قرارا بشأن اتخاذ تدابير احترازية بوقف الإبادة.

وأكد أردوغان أن تركيا ستبذل قصارى جهدها لضمان إنهاء الدعوى العادلة (الإبادة الجماعية) وفقًا لحقوق الإنسان ولنيل إسرائيل، التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية، العقوبة التي تستحقها.