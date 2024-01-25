بنغازي.. ضبط تشكيل عصابي سلب مواطنا مركبته الآلية و3 آلاف دينار

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء مركز شرطة سيدي خليفة التابع لمديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي بعد أقل من ساعتين من سلبهم مركبة مواطن و3 آلاف دينار.

وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك جاء استجابة لشكوى مواطن من مدينة زليتن قدمها إلى مركز شرطة سيدي خليفة ضد أربعة أشخاص مجهولي الهوية على متن مركبة آلية نوع “بي أم دبليو”.

وأكد المشتكي أن التشكيل العصابي قاموا باللحاق به وإيقافه في طريق الـ17 بسيدي خليفة وقاموا بضربه وسلبه مركبته الآلية ومبلغ مالي قيمته 3 آلاف دينار.

وأصدر رئيس مركز شرطة سيدي خليفة العقيد، ربيع الورفلي، تعليماته الفورية لأعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وتابعت المديرية في بيانها: “في أقل من ساعتين تم إيقاف مركبة آلية نوع “بي إم دبليو” سوداء اللون تحمل ذات المواصفات التي أدلى بها الشاكي خلال أقواله وعلى متنها أربعة أشخاص صغار في السن وبسؤالهم من قبل أعضاء التحريات أفادوا بأنهم لا يعرفون شيئاً عن الواقعة وتم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.أ.ع. من مواليد 2007 والثاني يُدعى م.ع.م.من مواليد 2006 والثالث يُدعى خ.ع.ع من مواليد 2007 والرابع يُدعى أ.ع.م من مواليد 2007 واعترفوا بسلب مركبة الشاكي وأنهم قاموا بإخفائها لغرض تخريدها وتم خروج أعضاء التحريات واسترجاع المركبة المسلوبة وكذلك المبلغ المالي”.

وأشارت المديرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلوا موقوفين إلى النيابة العامة.