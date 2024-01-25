بعد حادث النافذة.. برنامج فحص أمريكي قد يسمح لـ “بوينغ 737 ماكس” بالتحليق من جديد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف مسؤولون أمريكيون عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أقرت برنامج فحص شامل يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس التي أوقفت عقب حادث لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز.

ومع إعلان إدارة الطيران عن بروتوكولات الفحص المفصلة لطائرة بوينغ 737 ماكس 9، أصدرت شركة طيران يونايتد إيرلاينز بيانا توقعت فيه عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق اعتبارا من الأحد.

وقال توبي إنكفيست كبير مسؤولي العمليات في شركة يونايتد “سنعيد كل طائرة من طراز ماكس 9 إلى الخدمة بمجرد اكتمال عملية التدقيق الشاملة هذه”.

ويعد إعلان إدارة الطيران الفيدرالية خطوة هامة إثر وقفها 171 طائرة من طراز ماكس 9 ردا على حادث 5 يناير الذي تعرضت له طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز.

وطائرات 737 ماكس الممنوعة من التحليق تتمتع بنفس تكوين طائرة شركة آلاسكا التي انفصل لوح عن جسمها معرضا الركاب للهواء ما استدعى هبوطا اضطراريا.

وعثر شخص على اللوح الذي يستخدم لملء الفراغ في مخرج طوارئ يقع في الجزء الأوسط من الطائرة في حديقة منزله في مدينة بورتلاند بولاية اوريغون.

ولم يصب أحد في الحادث، لكن مفتشي السلامة قالوا إنه كان من الممكن أن يكون كارثيا.

وقالت إدارة الطيران إنه بموجب برنامج “الصيانة المعززة” الذي أقرته، ستقوم شركات الطيران بفحص براغي محددة إضافة إلى عمليات تفتيش بصرية ومعالجة “أي ضرر أو ظروف غير طبيعية”.

وقالت الوكالة إن الفحص سيضمن أن أجزاء الطائرة “تتوافق مع التصميم الأصلي الذي يكون آمنا للتشغيل”، مضيفة: “لن يتم تشغيل هذه الطائرة حتى تكتمل هذه العملية ويتم تأكيد التوافق مع التصميم الأصلي”.