اندلاع حريق في أكبر مستشفى بإيران

اندلع حريقٌ هائل اليوم الخميس ،في مستشفى غاندي بالعاصمة طهران آحد أكبر المستشفيات في إيران ، وأظهرت مقاطع فيديو الحريق يكاد يلتهم أحد جوانب المبنى.

و نقلت وسائل اعلامٍ ايرانية ، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله إن الحريق اندلع في السابعة مساء، ولم ترد بعد أنباء عن الأسباب المحتملة أو الضحايا، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن الحريق اندلع في مستشفى “غاندي” الخاص، شرقي العاصمة، حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 تغ).

و أضاف ملكي ، أنه لم تتوفر بعد معلومات عن حجم الخسائر الناجمة جراء الحريق. ولفت ملكي إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق وتدخلت لإخماده. وبيّن أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث بعد الانتهاء من جهود الإطفاء.

فيما أوضحت إدارة المستشفى، في بيان، أنه تم الشروع في إخلائه، وسيتم نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي ألسنة اللهب تجتاح مبنى المستشفى.