المقاومة الفلسطينية: مقتل 62 جندي اسرائيلي خلال أسبوع

25 يناير، 2024 9:41 م
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أعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”في تصريح صحفي ، الخميس، أن عناصر المقاومة تمكنت من الإجهاز على 62 جندياً من جنود الاحتلال خلال أسبوع، مع تدمير عشرات الآليات، وذلك وفق بيان للناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، نشره في قناة الكتائب على تليغرام.

وقال أبو عبيدة انهم تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، وأكد إجهازهم على 53 جندياً اسرائلياً من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح، في 57 مهمة عسكرية مختلفة”.

 

25 يناير، 2024 9:41 م
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