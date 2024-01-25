المركز الليبي الكوري يختتم تدريب أكثر من 70 شابا وشابة لإدماجهم في سوق العمل

أخبار ليبيا 24

اختتم المركز الليبي الكوري برنامجا تدريبيا لأكثر من 50 شابا و20 شابة، ضمن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج في سوق العمل برعاية وزارة العمل والتأهيل.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، شمل البرنامج الذي امتد لمدة شهر دورات في مجالات التفصيل والخياطة، والحاسب الآلي والتمديدات الكهربائية، وحفظ وصناعة الأغذية، وصيانة الهاتف النقال، والتكييف والتبريد.

وكان المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج قد وقع مع المركز الليبي الكوري للتدريب في ديسمبر الماضي محضر اتفاق تدريب، يشمل في مرحلته الأولى تأهيل 50 شابا من حملة السلاح سابقا، و20 من النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو أحد أبنائهن.