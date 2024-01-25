الكبير: رصيد الاعتمادات لتوريد المواد الغذائية يصل إلى 4 مليارات دينار ليبي

أخبار ليبيا 24

كشف، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الخميس، أن رصيد الاعتمادات المستندية، من خلال المصارف التجارية المفتوحة، لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار ليبي.

جاء ذلك، في بيان لحكومة الوحدة، بشأن اجتماع عقد، لمتابعة الإنفاق الحكومي للعام 2024، في حضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وقال الكبير، إن رصيد الاعتمادات المستندية، سيسهم في توفير السلع الأساسية، خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ المركزي، على ضرورة قيام، وزارة الاقتصاد والتجارة، وجهاز الحرس البلدي، بالمهام المناطة بهما، واستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد، في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين وفق الضوابط اللازمة.

وخصص الاجتماع، لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي للعام 2024، والضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة، لدعم المحروقات، بكافة مشتقاتها، لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع.

وقالت، حكومة الوحدة، إن الإنفاق على، دعم المحروقات وصل في العام 2023، إلى أكثر من 40 مليار دينار، مما أرهق الميزانية العامة.

وأكد المجتمعون، ضرورة وضع الضوابط اللازمة، التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي، في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.