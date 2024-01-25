الطرابلسي يؤكد دراسة الداخلية لمشروع يهدف إلى مساعدة متقاعدي ضباط الشرطة

25 يناير، 2024 4:06 م
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أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، خلال لقائه أعضاء منظمة متقاعدي الشرطة، ، أن هناك مشروعا قيد الدراسة لمساعدة متقاعدي ضباط الشرطة؛ من أجل تسهيل إجراءاتهم فيما تعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وقال الطرابلسي إنه سيصدر التعليمات لصندوق الرعاية الاجتماعية لتقديم الخدمات لمتقاعدي الشرطة، وتوفير الخدمات العلاجية لهم خلال 72 ساعة، ولو اضطر الأمر إلى علاجهم بالخارج.

وأوصى الطرابلسي بتشكيل غرفة تواصل بين المتقاعدين ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة للنظر في طلباتهم.

25 يناير، 2024 4:06 م
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