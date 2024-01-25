الزّادمة: الحكومة ماضية في أعمال البناء والتطوير في مختلف المناطق الليبية

25 يناير، 2024 8:08 م
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أخبار ليبيا 24

أكّد، نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزّادمة، اليوم الخميس، على أن الحكومة ماضية، في أعمال البناء والتطوير، في مختلف المناطق الليبية.

جاء ذلك، خلال تفقده لمرحلة التجهيز النهائي، لفندق “بيت سبها” تمهيدًا لافتتاحه.

وأكد الزّادمة، على أن أعمال التطوير والبناء، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، في مختلف المرافق والمنشآت الحكومية، وفي جميع المجالات.

وتكفّلت، الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، بصيانة وتجديد فندق “بيت سبها” بالكامل، بعد تعرضه لسنوات طويلة للإهمال والتسيّب.

وتنفّذ أعمال، الصيانة والتجديد وتوسعة المرافق بالفندق، عبر إدارة المشروعات والشؤون الفنية، بديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

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25 يناير، 2024 8:08 م
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