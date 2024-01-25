الدبيبة يؤكد لباتيلي قبوله الحوار للوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة تنهي المراحل الانتقالية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قبوله بالحوار الذي يهدف للوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة تنهي المراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقائه،اليوم الخميس، بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي.

وبحسب بيان الحكومة، خصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي، والوقوف على التحضيرات لعقد اجتماع الأطراف الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وجدد باتيلي ترحيبه بقبول الدبيبة لحضور الاجتماع وتسمية مندوبين عنه والذي اعتبره خطوة إيجابية، مؤكدا أن البعثة تواصل المشاورات واللقاءات مع الأطراف الأخرى من أجل الانخراط في توجه الأمم المتحدة.

كما تم مناقشة دور اللجنة المالية العليا في القيام بالمهام المناطة بها، بهدف ضمان التوزيع العادل للموارد ومتابعة الاتفاق وفق ضوابط تساهم في الإفصاح والشفافية.