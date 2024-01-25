الداخلية: إزالة التعديات بمحيط وادي قطارة واللافتات غير المرخصة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، تواصل أعمال فتح المسارات وإزالة التعديات على أملاك الدولة واللافتات غير المُرخّصة في مدينة بنغازي وكل ما يُشوّه المظهر العام.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، إن ذلك يأتي بإشراف الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة من القائد العام بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

واشار البيان الى خروج قوة من الإدارة العامة للعمليات الأمنية بإمرة مديرها لواء جمال العمامي، وبالتعاون مع ديوان بلدية بنغازي وعدد من الجهات ذات العلاقة، مستهدفة أجزاء أخرى من المدينة لإزالة التعديات الحاصلة بها.

كما أعلنت وزارة الداخلية، بدأ أعمال إزالة التعديات والمباني المخالفة بمحيط وادي قطارة في مدينة بنغازي.

ونقل المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية، عن رئيس اللجنة لواء جمال العمامي، قوله بإنه تم العثور على عدد من التعديات والعوائق على طول مجرى الوادي، مما يهدد أرواح المواطنين وسلامتهم في حالة ارتفاع منسوب المياه بالوادي، مُؤكدًا بأنه سيتم إزالة كل هذه التعديات انطلاقًا من العبّارة الواقعة بمنطقة سيدي فرج وصولًا إلى قاريونس وقنفودة.

وأضاف العمامي أن اللجنة المُشكّلة إزاء هذا الشأن تضمّ الشرطة الزراعية ومصلحة الأملاك العامة والتخطيط العمراني والمجلس البلدي بنغازي، بدعم لوجيستي من الجهاز الوطني للتنمية.

وأشار إلى أن المُخالفين قد تلقّوا إنذارات مُسبقة خلال الفترة الماضية ممّا يجعل هذا التحذير؛ الإنذار الأخير، حيث ستتم الإزالة بالكامل خلال 24 ساعة.

يذكر أن وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة يعقد هذه الأيام عدة اجتماعات مع القطاعات والمؤسسات الأمنية التابعة للوزارة، وذلك من أجل متابعة الأوضاع الأمنية في البلاد.