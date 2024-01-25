“التعرف على المفقودين” لأخبار ليبيا 24: استلمنا 5 آلاف عينة لجثث مجهولة الهوية من ضحايا درنة

25 يناير، 2024 12:20 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن مدير إدارة الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، لطفي المصراتي، عن تسليم الدفعة الأولى من العينات مجهولة الهوية من ضحايا السيول والفيضانات بمدينة درنة، لإدارة البحث عن الرفات بالمقر الرئيسي في طرابلس:

وقال المصراتي لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن عدد العينات بلغ 5000 عينة ، وهي عباره عن العظم الذي أخذ من جثامين الضحايا، التي تم العثور عليهم عالقه بالمباني والبحر ، وبمقبرة الظهر الحمر ومقبرة مرتوبة.

وأوضح المصراتي، أن هذه العينات سيتم استكمال العمل عليها، بعد توثيق العينات وحفظها لتجهيزها للمرحلة القادمة، وتسليمها لإدارة المختبرات للعمل عليها، مشيراً إلى أن هذه الدفعة من العينات خطوة مهمة في عملية البحث عن المفقودين في مدينة درنة، وستساعد في تحديد هوية العديد من الجثامين التي تم العثور عليها وذلك من خلال مطابقتها مع عينات الحمض النووي لعائلات المفقودين.

25 يناير، 2024 12:20 ص
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