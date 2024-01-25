الأهليان يلتقيان في منافسة ليبية خالصة ببطولة دبي الدولية لكرة السلة

أخبار ليبيا 24

تتجه أنظار، عشاق كرة السلة الليبية والعربية، إلى مدينة دبي الإماراتية، لمتابعة المواجهة الليبية الخالصة، التي يشهدها ربع نهائي، دورة دبي الدولية لكرة السلة، وتجمع بين فريقي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس.

وستقام المباراة، على تمام الساعة 03:14، بالتوقيت المحلي، من مساء يوم غد الجمعة.

وقال، الاتحاد الليبي لكرة السلة، إن المباراة ستكون بمثابة، استعراض كروي فني بامتياز، في بطولة دولية.

وأضاف، أن الثنائي الليبي، قدّم خلال البطولة مستوى عالٍ من الأداء، أمام فرق عتيدة وعريقة، مشيرًا إلى أنّه ظهور مشرف لكل ليبيا.