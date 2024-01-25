اسرائيل تتوعد لبنان بضربة عسكرية

خلال لقائه بالقدس الغربية مع نظيره الإيطالي توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، لبنان بتوجيه ضربة عسكرية “لن يتعافى منها”، في حال لم ينسحب “حزب الله” من الحدود مع شمال إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن كاتس شكر تاياني “على جهود إيطاليا ونشاطها ضد مموّلي حماس في أوروبا، وطالب بمواصلة النشاط ضد داعمي الحركة في أوروبا وإيطاليا”.

وأضافت أن كاتس طلب من تاياني “العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وحذّر من حرب من شأنها أن تلحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين اللبنانيين”.

وتابعت الوزارة في بيانها أن الوزيرين اتفقا على “العمل على تجديد أنشطة شركات الطيران الإيطالية وتعزيز المزيد من التعاون في مجالي الطاقة والسياحة”.