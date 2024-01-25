استطلاع| غالبية الآراء ترفض محاولة الدبيبة رفع الدعم عن المحرقات وتنبأوا بفشله 

أخبار ليبيا 24

أثار موضوع رفع الدعم عن المحروقات الأيام القليلة الماضية من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، جدلًا واسعا في ليبيا بين مؤيد ورافض له لأسباب عدة.

من بين تلك الأسباب، هو لعلم الليبيين أن البديل النقدي إما أنه سيتأخر وإما أنه سيتوقف نهائيًا، ويترتب على ذلك مشاكل عدة وعجزهم عن توفير الوقود لارتفاع سعره.

ومن يؤيد هذا القرار، هو لرغبتهم في القضاء على تهريب الوقود المدعوم حيث يعتبر سعر الوقود في ليبيا الأرخص ما دفع بالمهربين لبيعه في دول الجوار بطرق مختلفة.

وعقب هذا الأمر توجهنا لمتابعي “أخبارليبيا24” بسؤال، هل ستنجح لجنة دراسة بدائل المحروقات في إيجاد طريقة لرفع الدعم عن الوقود أم أنها ستفشل وسيكون الأمر عبء على المواطن بتأخر دفع البديل النقدي وتوقفه؟

والبداية كانت مع صالح الترهوني الذي قال :“سبق أن تم رفع الدعم عن السلع التموينية الأساسية واستبدالها ببدل نقدي وتم صرفه لشهور معدودة ثم توقف حتى هذا اليوم“.

وتابع التهوني في تعليقه :”والإجابة على ذلك لدى محمد الحويج الأمين السابق والوزير الحالي“.

وقال أحمد نوح بوالجائر :”لماذا يتم تهريب الوقود إلى الدول المجاورة ؟ نظراً لأنه ليس لديهم بترول، إذاً عندما يتم رفع الدعم ماذا يحدث؟ نصبح مثلنا مثلهم يعني كلنا دول لا تمتلك بترول“.

وواصل بوالجائر :”إذاً ما فائدة أن ليبيا فيها بترول؟ من أجل أن تستفيد منه دول الغرب والعملاء واللصوص، إذاً ما هو الحل؟ لماذا لا يتم تأمين الحدود وتفعيل قوانين المرور، الله أعلم“.

وعلق عبدالله نشاد بالقول :”ان شاء الله يوفقهم الله ويجدون الحلول المناسبة، فما التوفيق إلا من عند الله“.

أما مبروك الحراري يرى أن محاولات الدبيبة لرفع الدعم عن المحروقات بأنه :”آخر ورقة سرقت الشعب الغلبان“.

يؤيده كذلك محمد عبدالوهاب المريمي حيث يعتقد أن هذه المحاولة هي :“مشروع فاشل والهدف منه تدمير الشعب الليبي”.

واعتقد جمال. الاحول بأن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن رفع الدعم بأنه :“قرار فاشل”، كما أن مصطفى بن زابيه التاجوري يؤكد أنه :“مشروع فاشل”.