ارتفاع أعداد النازحين السودانيين إلى الكفرة جراء الحرب في السودان

25 يناير، 2024 1:15 م
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أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم بلدية الكفرة، عبد الله سليمان، أن المدينة تشهد موجة نزوح جراء الحرب الدائرة في السودان.

وأوضح سليمان لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن مخزون المدينة من الغذاء والدواء قد لا تكفي لمواجهة تزايد أعداد النازحين، لافتاً إلى أن عدد النازحين غير معروف.

وأضاف سليمان، أن النازحين السودانيين يقيمون في عدة مزارع وبعض المساكن القديمة، داعياً الحكومة بتقديم الدعم والوقوف مع البلدية لمواجهة تداعيات الحرب في السودان.

25 يناير، 2024 1:15 م
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