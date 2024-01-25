إيرادات الشركة القابضة للاتصالات في 3 سنوات

أخبار ليبيا 24

بلغ، حجم إيرادات، الشركة القابضة للاتصالات في ليبيا، خلال الثلاث سنوات الماضية (2021-2022-2023)، نحو 2.254 مليار دينار ليبي.

وفي بيان، حول الإيرادات المحققة، خلال تلك السنوات، أوضحت الشركة، أن إجمالي إيراداتها في 2023 بلغ 913 مليون دينار ليبي، مشيرة إلى، أن هذا الرقم، يعد قياسيًا مقارنة بالإيرادات، التي أوردتها إلى الخزانة العامة.

وذكرت الشركة، أن إيراداتها في سنة 2022، بلغت 695 مليون دينار ليبي، بينما بلغت إيرادات سنة 2021، 646 مليون دينار ليبي.

والشركة القابضة للاتصالات، هي شركة تمتلك، شركات الاتصالات الكبرى، وهي: “ليبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية، والجيل الجديد للتقنية، والاتصالات الدولية، إضافة إلى هاتف ليبيا”.