إنقاذ مهاجرين في الصحراء قرب المثلث الحدودي في الكفرة

أخبار ليبي 24

عثر شباب ليبيون من مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا على ثلاثة سودانيون تائهون في الصحراء في قرب المثلث الحدودي في حالة صحية جداً.

ولاحظ الشاب محمد الزوي ورفاقه آثار شخص يسير على الأقدام ويترك خلفه علامات بعد كل مسافة، فقرروا تتبع الأثر وبعد حوالي “5” كم تم العثور على أحد الأشخاص التائهين في الصحراء، وتم تقديم الشراب له ومساعدته، وتتبع آثر رفيقيه الاثنين، اللذان تم العثور عليهما بعد مسافة 40 كم.

وبحسب مقطع فيديو اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، فقد انتقل الشاب محمد الزوي ورفاقه بالمهاجرين إلى مدينة الكفرة وتقديم المساعدة لهم، وقالو الأشخاص التائهون بأنهم شربوا الوقود وحتى البول ليبقوا على قيد الحياة حتى لا يموتون عطشاً.

وقال المهاجرين إنهم لم يتنولوا الطعام لأيام بالرغم من وجود أغنام معهم، إلا أنه لا يوجد معهم لا سكين للذبح ولا فحم للطهي، فتم تقديم لهم الأكل والماء.

يشار إلى أن عدد السودانيين المُهجّرين بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تجاوز عتبة ثلاثة ملايين نازح ومهجر، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

ونزح داخلياً أكثر من 2.4 مليون شخص، بينما فر أكثر من 730 ألفاً إلى البلدان المجاورة، وفق بيانات المنظمة.

وقد فر معظمهم هربا من الحرب، التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر، إما من العاصمة الخرطوم، محل تركّز الصراع بين الجيش و قوات الدعم السريع شبه العسكرية، أو من دارفور، حيث تصاعد العنف الموجّه عرقياً.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن السودان قد ينزلق إلى حرب أهلية، مع فشل جهود الوساطة الإقليمية والدولية.