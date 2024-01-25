أهالي القوارشة في بنغازي يشتكون من نقص المياه ووزير الموارد المائية يعد بالحل

أخبار ليبيا 24

عرض، وفد من أعيان منطقة القوارشة ببنغازي، اليوم الخميس، على وزير الموارد المائية، بالحكومة الليبية، محمد دومة، أزمة المختنقات المائية في منطقتهم، ومحاولة إيجاد الحلول لها.

وسلّط الوفد، خلال اللقاء، الضوء على مشكلة نقص المياه، في بعض المناطق، وتراجع جودتها في مناطق أخرى.

ووفقًا للحكومة؛ فقد قدّم الوفد، مجموعة من المقترحات والأفكار، التي تهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية، وتحسين توزيعها.

وتعهّد الوزير، باتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع المشكلات المطروحة، وتنفيذ الحلول المقترحة. وشدد على دعم الحكومة الليبية، لتحقيق التغيير المطلوب، في قطاع الموارد المائية.