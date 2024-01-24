“يد بيد درنة إن شاء الله اترد”.. أطفال من درنة يعبرون عن شكرهم لعمّال النظافة

أخبار ليبيا 24

عبر أطفال من درنة عن شكرهم لعمّال النظافة خلال تأديتهم، اليوم الأربعاء، عملهم في الشوارع الرئيسية بالمدينة.

ونشرت إدارة الإعلام والتواصل بالحكومة الليبية صورا تظهر رفع أطفال من درنة لافتات تظهر شكرهم وامتنناهم لعمال النظافة، وتنوعت الشعارات بين “يد بيد درنة إن شاء الله اترد”، و”لكم منا ألف تحية”، “نحن نحبكم في الله”.

وقالت الإدارة أن عددا من الأهالي أشادوا بأعمال شركات النظافة في شوارع وأحياء ومناطق مدينة درنة الزاهرة.

وبدأت مدينة درنة في التعافي شيئا فشيئا من خلال حل المختنقات الخدمية، وعودة الكهرباء والمياه إلى المدينة بعد صيانة شبكاتها وانطلاق مشاريع إعادة الإعمار وبناء الجسور واستكمال عمارات الإسكان العام.

وفي سبتمبر الماضي، ضربت مدينة درنة العاصفة المتوسطية المدمرة دانيال، مخلفة أضرارًا بشرية ومادية فادحة.