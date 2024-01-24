نورلاند يناقش مع الدبيبة سبل توحيد الجهود لدعم مبادرة المبعوث باتيلي

أخبار ليبيا 24

ناقش المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سبل توحيد الجهود لدعم مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب للانتخابات، إلى جانب دعم اللجنة المالية في مهامها.

واستقبل الدبيبة في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الأربعاء، وفدا أمريكيا برئاسة نورلاند، ضم كلا من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وبحث الجانبان، دعم الجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي، لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات باعتباره مطلب كل الليبيين.

وبدأ الوفد الأمريكي، برئاسة نورلاند، زيارة عمل في ليبيا بدأها من مدينة بنغازي أمس الثلاثاء، حيث التقى هناك كلًا من بالقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة.

ووصل نورلاند إلى طرابلس في وقت مبكر هذا اليوم، حيث التقى كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير تامر مصطفى، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في مقر البعثة.