ناقلة مليونية خامسة ترسو على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت الناقلة النفطية “دلتا هيلاس”، اليوم الأربعاء، إلى ميناء الحريقة النفطي في طبرق؛ لشحن مليون برميل من النفط الخام دون تحديد وجهتها.

وأكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لأخبار ليبيا 24؛ أن الناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم اليونان، وهي الناقلة الخامسة خلال شهر يناير الجاري.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.