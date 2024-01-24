موريتانيا تفجّر مفاجأة كبرى بكأس أفريقيا أمام الجزائر وتتأهل للأدوار الإقصائية

أخبار ليبيا 24

فجّرت موريتانيا، مفاجئة كبرى في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، هذا العام، لتُخرج الجزائر، الفائزة باللقب في 2019 من البطولة، بعد الفوز عليها 1-0.

وضمنت موريتانيا، مكانًا تاريخيًا، في دور الـ16 بملعب السلام، يوم الثلاثاء. وكان هدف يالي دلاهي في الشوط الأول كافيًا لإخراج الجزائر مبكرًا للمرة الثانية على التوالي في البطولة القارية، بقيادة المدرب جمال بلماضي، إذ سبق خروجه مبكرًا كذلك، في عام 2021.

وتقدمت موريتانيا، في الدقيقة 37، بعد إبعاد سيئ من المدافع الجزائري، محمد أمين توغاي، لتسقط الكرة أمام دلاهي داخل منطقة الجزاء، وأرسلها إلى داخل شباك الجزائر.

ولم تنجح موريتانيا، في زيادة هدف ثانٍ، عندما انطلق أبو بكاري كويتا، في الشوط الثاني، وخلق مساحة كافية لتسديد الكرة، لكن محاولته كانت جامحة.

وتصدى حارس موريتانيا، بابكر نياسي، بشكل رائع لتسديدة رأسية من هشام بوداوي، قبل أن يتمكن من التصدي، بشكل أفضل، ويحرم عيسى ماندي، من التسديد من مسافة قريبة.

ومع تقدم الجزائر، بحثًا عن هدف التعادل، استغل البديل باب ابنو با، الفراغ الدفاعي، وحاول تسجيل هدف ثاني لموريتانيا في وقت متأخر، لكنه أخطأ المرمى من مسافة قريبة.

وتصدرت أنغولا، المجموعة الرابعة، برصيد سبع نقاط، من ثلاث مباريات، تليها بوركينا فاسو بأربعة نقاط.

وستكون موريتانيا، بثلاثة نقاط، من بين أفضل أربع منتخبات، تحتل المركز الثالث، وتتأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما حلّت الجزائر في المركز الرابع بنقطتين.