من مخلفات الحرب العالمية..مواطنون من باب الزيتون يطالب بإزالة قنابل قديمة 

أخبار ليبيا 24

طالب مواطنون من منطقة باب الزيتون شرق طبرق اليوم الأربعاء سرية الهندسة العسكرية بإزالة قنابل قديمة.

وأوضح المواطنين أنهم عثروا على القنابل أثناء بناء منازل لهمـ مؤكدين أنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وفي 2019 عثر مواطن وسط حي سكني بمنطقة باب الزيتون شرقي طبرق على قنبلة تزن 400 رطل (نحو مائتي كيلو غرام) من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقال مقدم هاني الفضيل، خبير ألغام ومراقب جودة بسرية الهندسة العسكرية بطبرق، لـ”أخبار ليبيا 24″ :”بعد تلقينا بلاغًا من مواطن من منطقة باب الزيتون (20 كم شرق طبرق) بوجود قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وسط حي سكني انتقلنا إلى المكان، فوجدناها قنبلة ألمانية الصنع من مخلفات الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف، أنه تم الحفر عليها وإحراقها في مكانها لثقل وزنها، مشيرًا إلى أن من المرجح أن ظهورها جاء بعد الأمطار الغزيرة التي اجتاحت طبرق خلال الأشهر الماضية.