مفاجأة في الريال.. هل يزيح مبابي الفتى الذهبي للملكي من سانتياجو برنابيو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبرى محتملة داخل ريال مدريد، حال ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء بانقضاء الموسم الجاري، وارتبط اسمه كثيرا بالرحيل إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، يشعر بأنه لا يمكن المساس به داخل سانتياجو برنابيو، ربما لأنه مقتنع بأنه يجسد جوهر القيم الحقيقية للريال.

ومع ذلك أشارت الصحيفة، إلى أن فينيسيوس لديه “تاريخ انتهاء صلاحية في سانتياجو برنابيو قد يكون أقرب مما يتوقع اللاعب نفسه”.

وأوضحت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يدير النادي كما يشاء، ولا يزال هاجسه هو التعاقد مع مبابي، وإذا حصل على مراده فقد يقرر بالفعل التضحية بفينيسيوس، مدركا أنهما غير متوافقين من الناحية الكروية، لأنهما يحتلان نفس منطقة النفوذ في الملعب.

وأوضحت “بيريز يرى مبابي رقم 1 الحقيقي، وقد بدأ بالفعل في بناء فريق جديد يضم لاعبين فرنسيين أرادهما باريس سان جيرمان، هما إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، بالإضافة إلى جود بيلينجهام، الذي يراه مثاليا”.

ونوهت الصحيفة، بأن فينيسيوس على علم بما حدث مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي غادر الريال من الباب الخلفي، ولا يتحدث عنه بيريز جيدا حتى يومنا هذا.