متهم بقضية قتل وتجارة المخدرات.. القبض على مطلوب خطير في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية امن بنغازي في القبض على شخص محكوم غيابيًا على ذمة واقعة القتل العمد ووقائع أخرى.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وعُقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين من ذوي السوابق الجنائية ومحكوم غيابياً بتهمة القتل العمد وصادر بحقه أحكام غيابية أخرى منها حكمان الأول أربع سنوات والثاني ثلاث سنوات على ذمة وقائع الإتجار بالمخدرات.

وعلى الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان تواجد الشخص المطلوب بمنطقة الصابري وعند وصولهم تم إعداد كمين محكم له وضبطه والانتقال به إلى القسم .

وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “ع.م.ط” من مواليد 1984 وتم إحالته إلى مكتب المحامي العام لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.