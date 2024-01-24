ليبيا.. أمطار غزيرة على مناطق الشمال والأرصاد تحذّر من جريان الأودية

أخبار ليبيا 24

تشهد، أغلب مناطق شمال ليبيا، اليوم الأربعاء، هطول أمطار جيدة إلى غزيرة، نتيجة امتداد لمنخفض جوي يتمركز شرق المتوسط، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وحذّر المركز، من تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية، نتيجة غزارة الأمطار، مناشدًا بأخذ الحيطة والحذر.

وأوضح المركز، أن المنخفض الجوي، مصحوب برياح نشطة، خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

وأضاف، أن هطول الأمطار الجيدة إلى الغزيرة، يكون على المناطق الممتدة، من سرت غربًا، وبعض مناطق الدواخل، حتى مناطق الجبل الأخضر شرقًا وجنوبه.

وذكر، مركز الأرصاد الجوية، أن الأمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وأشار إلى، أن السحب المتكاثرة على مناطق الشمال الغربي لليبيا، يتخللها من حين إلى آخر سقوط أمطار متفرقة اليوم، وقد تمتد إلى بعض مناطق الدواخل.