لجنة الأمن القومي تبحث مع البعثة الأممية تفعيل المسار العسكري والأمني

24 يناير، 2024 7:03 م
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أخبار ليبيا 24

عقدت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة رفقة عدد من الأعضاء المهتمين بشأن الأمن القومي، لقاءً مع البعثة الأممية ومستشاري الأمن القومي ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء التركيز مع البعثة على تفعيل المسار العسكري والأمني، ودور لجنة 5+5 في الشق العسكري، إضافة إلى ترتيب لقاءات بين لجنتي الأمن القومي التابعتيْن لمجلس الدولة ومجلس النواب، وذلك عن طريق البعثة.

كما بحث المجتمعون آلية المساعدة في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية للأجهزة الأمنية الرئيسية، وجهازي المخابرات العامة والأمن الداخلي؛ حتى يكون عملها على كامل التراب الليبي.

24 يناير، 2024 7:03 م
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