لافروف: مجلس الأمن لم ينهي الصراع في الشرق الأوسط بسبب “الفيتو” الأمريكي

أخبار ليبيا 24

قال، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مجلس الأمن الدولي، لم يوفر بعد استجابة كافية، لإنهاء الصراع واتخاذ خطوات، لمنع مزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، بسبب موقف الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف، خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن، الثلاثاء، أن “الولايات المتحدة تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرارات، وقف إطلاق النار، الأمر الذي يمنح تفويضا مطلقا لمواصلة العقاب الجماعي للفلسطينيين”.

وسلط لافروف، الضوء على المخاوف، بشأن التهجير الجماعي للفلسطينيين، والتأثير البيئي للقصف الإسرائيلي على غزة، والنقص الخطير في وصول المساعدات الإنسانية في ظل مخاطر عالية من انتشار الأوبئة.

وقال: “إن عجز المجلس عن التحرك، يعني أن الصراع يتمدد في المنطقة، الأمر الذي يجلب مخاطر جديدة، على الأمن الدولي، بما فيها الهجمات، التي تشنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على اليمن والضربات الإسرائيلية على سوريا”.