لإحداث انفراجه.. تحركات أممية وأمريكية مكثفة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

شهدت الـساعات الماضية، تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة في ليبيا، في محاولة لإحداث انفراجه واسعة في العملية السياسية، ودعم ملف إعادة الإعمار وتعزيز إنتاج النفط.

وهدفت التحركات الأمريكية لمناقشة أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لجمع الفاعلين المؤسسيين معاً وأن يعمل القادة الليبيون من كل الأطراف معا لضمان بيئة مناسبة تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية القادمة.

حيث استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا جوش هارس، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمى برنت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة لملف حقوق الإنسان.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المبعوث الأمريكي ثمن دور المنفي، وعمله الدؤوب لخلق جسوراً للتواصل مع الفاعلين والمعنيين بالقضية الليبية، مؤكداً مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي.

كما تم بحثا سبل إعادة إعمار مدينة درنة بشكل مشترك بالتعاون مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، بالإضافة لملف تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي، حرصه على الدفع بالعملية السياسية ومعالجة حالة الانسداد من خلال مواصلة المحادثات مع الأطراف الليبية.

وأعرب المنفي، عن تقديره لدور الولايات المتحدة في دعمها لعمل اللجنة المالية العليا والخطوات بالشراكة مع البعثة الأممية في الوصول لتسوية سياسية حقيقية ترتكز على الاحتكام للشعب بشكل مباشر.

وفي ذات الشأن، استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمى برنت، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا جوش هارس.

وناقش اللقاء الذي عقد بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، سبل توحيد الجهود لدعم مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب للانتخابات، إلى جانب دعم اللجنة المالية في مهامها.

وبحث الطرفان، دعم الجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي، لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات باعتباره مطلب كل الليبيين.

كما بحث المبعوث الأمريكي الخاص، الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد القوات المسلحة العربية المشير خليفة حفتر كلا على حدة، أهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب بانتخاب قادته.

جاء ذلك وفق تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة “إكس”.

وقالت السفارة إن نورلاند عبر خلال لقاء مع صالح في بنغازي عن “تقديره لعمل لجنة 6+6″، مشددا على “أهمية أن يجتمع الفاعلون المؤسسون معا لمعالجة المسائل السياسية الخلافية المتبقية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال”.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء “مناقشة أهمية أن يعمل الليبيون من كل الأطراف معا للحرص على أن تكون هناك بيئة ملائمة تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد “ليبيا” للانتخابات القادمة”.

وفي السياق ذاته، أكد نورلاند خلال لقائه حفتر، وفق السفارة الأمريكية، “أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لجمع الفاعلين المؤسسيين معاً”.

وليس بعيد، قال نورلاند، إن بلاده تتفق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في أنه لا يمكن حل المسائل السياسية الخلافية المتبقية في ليبيا إلا عبر الحوار والتنازلات.

وجاء ذلك خلال لقائه مع باتيلي في طرابلس اليوم الأربعاء بحضور القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

حيث عبر نورلاند عن دعم الولايات المتحدة القوي لجهود باتيلي القائمة لإشراك الفاعلين المؤسسيين في حوار بغية دفع العملية السياسية.

وجاء ذلك اللقاء بعد اجتماع آخر لنورلاند مع القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى، لبحث دفع العملية السياسية في ليبيا، والسبل التي يمكن من خلالها لمصر والولايات المتحدة العمل مع جميع الأطراف الليبية لحل القضايا السياسية العالقة.