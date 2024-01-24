فتح 2143 ملف..البحث والتعرف على المفقودين تواصل أخذ عينات أهالي ضحايا “دانيال” 

أخبار ليبيا 24

أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين مواصلة أخذ عينات من أهالي ضحايا إعصار “دانيال” في درنة بإشراف النائب العام.

وأضافت الهيئة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الفرق المختصة بإدارة قيد الأهالي تمكنت من فتح 2143 ملف.

وأشارت هيئة البحث والتعرف على المفقودين إلى أن الفرق أخذت عدد 1756 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين.

وشددت الهيئة على مواصلة فرق إدارة قيد الأهالي بالهيئة بالتنسيق مع مكتب النائب العام، أعمالها بمدينة درنة، لحصر المفقودين وتحديد هوياتهم.

وذكرت أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها لمعرفة مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، وتسليم الرفات مجهولة الهوية إلى ذويها.