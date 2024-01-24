على متن طائرة تابعة للقيادة العامة..عودة الصيادين الليبيين المحتجزين في النيجر 

أخبار ليبيا 24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن الصيادين الليبين المُحتجزين في جمهورية النيجر وصلوا إلى ليبيا.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الصيادين عادوا على متن طائرة خاصة تابعة للقيادة العامة، بعد تدخل مباشر من آمر عمليات القوات البرية اللواء صدام حفتر.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أنه تم التنسيق مع السلطات في جمهورية النيجر لإطلاق سراحهم وإرجاعهم إلى أهلهم سالمين.

وكان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الايام القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر ثلاثة أشخاص ليبيين وهم جالسين في الصحراء وتم تكبيل إيديهم واستجوابهم من قبل بعض الأشخاص.