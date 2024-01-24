سحب “1756” عينة حمض نووي من أهالي مفقودي درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إن فرق إدارة قيد الأهالي لاتزال تواصل أعمالها بمدينة درنة وذلك بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لحصر المفقودين وتحديد هوياتهم.

وأوضح الناطق باسم الهيئة، عبدالعزيز الجعفري، اليوم الأربعاء، أنه جرى فتح 2143 ملفاً، وأخذ 1756 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين.

وأشار إلى أن فرق إدارة قيد الأهالي التابعة للهيئة مستمرة في أخذ العينات (DNA) من أهالي المفقودين وفتح الملفات.

وأضاف الجعفري، أن الفرق الأخرى تعمل على استخراج الجثث مجهولة الهوية والتي جرى دفنها بشكل جماعي أول أيام الكارثة بمقبرة مرتوبة، ويجري عرضها على الطب الشرعي وسحب عينات منها ودفنها بالطريقة الإسلامية بمقبرة الفتائح.

ودعا أهالي الضحايا في حالة الاستفسار الاتصال عبر الرقم التالي: 0910376503، مع إمكانية التواصل عبر الفايبر والواتساب على الرقم ذاته، أو عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيئة.

والإثنين الماضي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية انتشال رفات بشرية قرب مسجد الصحابة في درنة. وقالت إنها تلقت بلاغًا من إحدى الشركات العاملة لدى صندوق إعمار ليبيا في درنة، بشأن وجود رفات بشرية قرب مسجد الصحابة.