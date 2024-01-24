رئيس جهاز الحرس البلدي: قرار ضبط الأسعار جاء في مصلحة المواطن 

أخبار ليبيا 24

قال رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، إن قرار ضبط الأسعار جاء في مصلحة المواطن أولا.

وأضاف المسماري في تصريحات صحفية أن قرار ضبط الأسعار يأتي بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن والأجهزة الضبطية على حد سواء وذلك من أجل تشكيل حاجز ضد الارتفاع المفاجئ والعشوائي للأسعار.

وأوضح رئيس الجهاز أن القرار يعد سنداً قانونياً من أجل محاسبة المخالفين؛ مضيفا أن رئاسة الجهاز تقوم بتقييم الإجراءات التنفيذية والملاحظات ما نتج عنه من ظواهر سلبية وإيجابية لتقديمها لرئيس الحكومة.

ولفت المسماري إلى أن الحكومة قامت بتوريد بعض السلع لوقف ظاهرة المضاربة ولمعالجة قضايا الانقسام السياسي والمالي وغياب سياسة موحدة.

وأصدر رئيس الحكومة الليبية، وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، أسامة حماد، القرار رقم (40) لسنة 2023م. ويخص ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن، والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.

ووفقا للقرار؛ فإن على كافة أصحاب المحلات التجارية وضع التسعيرة في مكان بارز، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها. ويتولى الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي مخالفتها للتسعيرة.