تحرير شاب مصري من قبضة مهربي البشر في أمساعد

أخبار ليبيا 24

حررت، قوات الأمن في أمساعد، شابًا مصريًا، كان محتجزًا منذ شهور، داخل وكر لتهريب البشر، حسب تأكيد مصادر أمنية لأخبار ليبيا 24.

المصادر الأمنية، أكّدت أن قوة من العمليات الأمنية والبحث الجنائي، حررت مصريًا، كان محتجزًا بمخازن للهجرة منذ شهور. ولم تدل، المصادر الأمنية، في الوقت الراهن، بأي معلومات إضافية، حول عملية التحرير.

وأمساعد هي، منطقة تقع في أقصى شرق ليبيا، على الحدود مع مصر، حيث غالبًا ما تنشط عبرها، عمليات التهريب من بينها البشر، إلى داخل الأراضي الليبية.