تجمع نواب مصراتة يبحث مع باتيلي آلية الوصول إلى الانتخابات من خلال حكومة تكنوقراط

24 يناير، 2024 11:13 م
0 1

أخبار ليبيا 24

بحث تجمع نواب مصراتة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله  باتيلي آلية الوصول إلى الانتخابات من خلال حكومة تكنوقراط مصغرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال منسق تجمع نواب مصراتة، ابو القاسم قزيط، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أنه تمت مناقشة وبحث حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، وكيفية الوصول إلى الانتخابات من خلال قوانين لجنة 6+6.

وأوضح قزيط، أنه تمت مناقشة كيفية تفعيل مبادرة المبعوث الأممي لجمع الأطراف الخمسة الرئيسية ومبعوثيهم لحسم بعض الشواغل العالقة.

24 يناير، 2024 11:13 م
0 1

المزيد من الأخبار

“يد بيد درنة إن شاء الله اترد”.. أطفال من درنة يعبرون عن شكرهم لعمّال النظافة

24 يناير، 2024 10:48 م

الحكومة الليبية تبحث سبل التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي في ملف المهاجرين

24 يناير، 2024 10:38 م

نورلاند يناقش مع الدبيبة سبل توحيد الجهود لدعم مبادرة المبعوث باتيلي

24 يناير، 2024 10:05 م

أبوزريبة يشدد على أهمية التطوير المهني لتعزيز قدرات الداخلية في حماية الأسرة والطفل

24 يناير، 2024 9:48 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى