تجمع نواب مصراتة يبحث مع باتيلي آلية الوصول إلى الانتخابات من خلال حكومة تكنوقراط

أخبار ليبيا 24

بحث تجمع نواب مصراتة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي آلية الوصول إلى الانتخابات من خلال حكومة تكنوقراط مصغرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال منسق تجمع نواب مصراتة، ابو القاسم قزيط، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أنه تمت مناقشة وبحث حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، وكيفية الوصول إلى الانتخابات من خلال قوانين لجنة 6+6.

وأوضح قزيط، أنه تمت مناقشة كيفية تفعيل مبادرة المبعوث الأممي لجمع الأطراف الخمسة الرئيسية ومبعوثيهم لحسم بعض الشواغل العالقة.