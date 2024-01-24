تأهل تاريخي لمنتخب فلسطين في كأس آسيا

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تأهل، منتخب فلسطين، إلى الأدوار الإقصائية في كأس آسيا، للمرة الأولى، بعد فوزه الرائع، في آخر مبارياته بالمجموعة، أمام هونغ كونغ.

وفاز، المنتخب الفلسطيني، مساء الثلاثاء، على هونغ كونغ 3-0، بعد أن سجل عدي الدباغ ثنائية، ليضمن مكانه في دور الـ16، كواحد من أفضل أربعة فرق، في المركز الثالث.

وتصدرت إيران، المجموعة بعد فوزها، على الإمارات العربية المتحدة 2-1، لتنتهي برصيد تسع نقاط.

وكان، منتخب فلسطين في طريقه، لاحتلال المركز الثاني، عندما تقدمت إيران على الإمارات 2-0، لكن هدف الإماراتي، يحيى الغساني، في الوقت المحتسب، بدل الضائع أعاد فلسطين، إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف، بعد أن أنهى الفريقان، رصيدهما بأربع نقاط.

وافتتح المنتخب الفلسطيني، التسجيل عندما سجل الدباغ برأسية، في الدقيقة 12، بينما ضاعف زيد قنبر، النتيجة برأسية عبر المرمى.

ثم حصل الدباغ، على هدفه الثاني، عندما سدد كرة مرتدة من العارضة من تسديدة زميله تامر صيام.

وأتيحت، لهونغ كونغ، فرصة تسجيل هدف شرفي، عندما حصل منتخبها، على ركلة جزاء، فشل في تسجيلها، إيفرتون كامارغو، عندما ارتدت من العارضة.